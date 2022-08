Sur France 2 : Cindy Sander va se frotter aux araignées de «Fort Boyard»

«Je ne voulais pas y aller, et puis un jour, mon fils, Enzo, m’a lancé : ‘Même pas cap !’ J’ai eu un déclic et je me suis décidée»: c'est avec beaucoup d'appréhension que Cindy Sander a accepté de participer à l'émission phare de France 2, a-t-elle confié Télé 7 Jours.