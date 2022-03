Ciné Belval ouvrira bel et bien ses portes

Contacté par lessentiel.lu, le cinéma Caramba a confirmé que les séances débuteraient à partir de 16h30 ce vendredi.

«Le cinéma sera accessible à partir de 16h30», a annoncé vers 13h50, l'une des employés de Caramba contactée par lessentiel.lu. «Nous allons suivre la programmation qui était prévue entre le 19 et le 25 décembre, comme il était prévu à l'origine».

L'inauguration de la plus grande salle de cinéma du Grand-Duché avait été annulée jeudi soir en raison de l'absence d'autorisations de la part de l'Inspection du travail et des mines (ITM) concernant l'ensemble du centre commerciale dans lequel se trouve le cinéma. À 13h50, le responsable du Ciné Belval venait de finir sa réunion avec les représentants de l'ITM et n'était pas joignable.