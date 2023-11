Cinéma: Après Mario, Nintendo annonce un film sur l’univers de Zelda

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé mardi la préparation d’un film basé sur l’univers de «The Legend of Zelda», après le récent succès sur grand écran du film dédié à un autre de ses personnages phares, Mario. Ce long-métrage en prises de vues réelles sera réalisé par Wes Ball, auteur de la trilogie «Maze Runner», et coproduit par Avi Arad, qui a supervisé plusieurs grands films de la série «Spider-Man».

Bide en 1993

Deuxième plus gros succès au box-office

Avec 1,36 milliard de dollars de recettes mondiales, «Super Mario Bros, le film» est le deuxième plus gros succès du box-office mondial cette année, derrière «Barbie». L’adaptation de jeux vidéos à succès est actuellement en vogue à Hollywood: la série télévisée de HBO «The Last of Us» et le film d’horreur «Five Nights at Freddy’s», en tête du box-office américain depuis deux semaines, sont par exemple tous deux inspirés d’univers pixelisés.