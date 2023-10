Avec IMAX, vivez l’expérience de cinéma la plus immersive

Celle-ci offre une images plus nette, des contrastes plus profonds…

Face à l’invasion des plateformes, ces dernières années, les salles de cinéma investissent dans ce qui les différencie: l’expérience proposée au spectateur. Après la 3D, la 4DX (expérience sensorielle) et le Laser Ultra, Kinepolis Kirchberg ouvre aujourd’hui sa salle IMAX. Une technologie laser qui dévoile une image plus nette, des contrastes plus profonds, des noirs plus foncés et une luminosité accrue.