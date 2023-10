Cinéma au Luxembourg: «Personne ne s'attendait à un western luxembourgeois»

Loïc Tanson. Anna Krieps

L’essentiel: «Laïf A Séil» est-il le fruit d’un long processus?

Loïc Tanson (réalisateur): Oui, je crois qu’un projet de cinéma doit mûrir pendant un certain temps. L’idée du western luxembourgeois venait du producteur Claude Waringo et du scénariste Frédéric Zeimet, qui sont venus me le proposer. Cela me semblait ambitieux mais dès la première réunion, on était partants, notamment sur le fait d’avoir une héroïne. Le scénario s’est construit sur quatre années.

Le contexte historique est précis, comment s’est passé le travail de documentation?

Nous avons commencé par faire des recherches historiques approfondies. Frédéric et moi sommes très friands d’histoire. Nous sommes tombés sur la période du Luxembourg avant et après l’indépendance (NDLR: 1815). Le pays sortait de trois famines, et dans ce cadre-là on pouvait jouer avec les codes du western. Le film part d’une vérité historique mais emprunte ensuite au conte fantastique.

«C'est le plus gros budget pour un film en luxembourgeois»

La langue entendue dans le film est une langue inventée.

Oui, c’était un grand défi pour tous les départements, ce qui a propulsé encore plus de dynamisme. Que ce soit pour les costumes ou les décors, des idées se sont ajoutées aux recherches. Nous avions beaucoup de joie et d’envie à créer ce monde. La langue était une des grandes questions, car en faisant des recherches et en travaillant avec des linguistes et des historiens, on a vu que la langue de cette époque n’aurait pas été comprise aujourd’hui. Il nous fallait une langue sans les néologismes contemporains ni de termes actuels. Nous avons travaillé cette langue pour lui donner un aspect de dialecte. C’est un mélange de beaucoup de choses, pour rendre la langue la plus austère possible.

Votre premier long métrage est le film le plus cher jamais tourné en langue luxembourgeoise (voir encadré). Pas trop de pression?

Oui, le budget était de 4,9 millions d’euros, mais quand on voit le film on ne se pose pas la question. Le film a été montré en France et en Espagne, où le budget a été estimé bien au-delà. En ce qui concerne la pression, j’ai été bien encadré par toute l’équipe, tout le monde était motivé donc je n’en ai pas ressentie. L’envergure des décors et des costumes était nécessaire pour arriver à faire ce que l’on voulait. On ne se pose pas la question quand on est dans le film, un peu plus pendant le montage.

Où le film a-t-il été tourné?

On a cherché des lieux au Luxembourg mais il n’y avait pas assez de reliques maintenues en état. Nous avons tourné en Belgique, à la Calamine, près de la frontière allemande, au château Eyneburg, et dans les forêts autour. Il était vide depuis cinq ans. Quand nous avons découvert le lieu, il semblait grand mais ça reflète parfaitement la famille Graff.

Comment avez-vous travaillé sur le scénario avec Frédéric Zeimet?

Nous avons beaucoup discuté de nos envies, de narration, de structure. On s’est retrouvés sur le fait de vouloir raconter une tragédie grecque. On a choisi de ne pas intégrer de flash-back, être plus dans le ressenti que dans la surprise. D’où la première partie en 1838 avec une petite fille, et son retour au village, quinze ans plus tard.

Le film est très violent, voire gore par moments. Vous êtes-vous fixé une limite?

La question de ce qu’on devait monter ou non s’est souvent posée, pas seulement pour la violence. Le western peut être un genre fondamentalement violent, ça fait partie des codes. Nous voulions aller au bout de l’aspérité du personnage principal de se faire vengeance. L’héroïne doit utiliser des armes qui sont attribuées aux hommes dans les codes du western.

Anna Krieps

En plus d’être un revenge movie, est-ce un manifeste féministe?

C’est plus une histoire de résilience au final. Et dans mon histoire personnelle, je pense que les femmes sont plus résilientes que les hommes. Le fait de donner la vie entre autres. J’ai eu la chance de grandir entre ma mère et mes deux sœurs, et le fait de voir cette résilience au jour le jour m’a fortement imprégné et qui se retrouve d’une manière détournée dans ce film. La volonté n’était pas de faire un film féministe pour faire un film féministe, mais de parler de résilience, de la libération d’un individu dans un contexte fort. Nous voulions aussi d’emblée montrer la domination patriarcale.

Les masques du film ont-ils existé ou ajoutent-ils une dimension fantastique?

L’inspiration est venue d’une lecture à propos d’une tribu éloignée où les masques étaient imposés aux enfants pour leur enlever leur identité. Dans l’idée, c’est horrible mais ça apporte un élément visuel du conte. C’est un monde cohérent mais qui est différent du nôtre.

«Nous avons 24 rôles parlés»

Les comédiens sont impressionnants. Comment cela s’est-il passé avec eux?

Nous avons un grand nid d’acteurs au Luxembourg. Nous avons 24 rôles parlés. Le choix était facile pour certains pour qui c’était déjà écrit, comme Jules Werner ou Marie Jung. Je n’ai presque pas fait de castings mais beaucoup d’entretiens. Il sont tous acteurs professionnels et ont pour la plupart plus d’expérience que moi. Je voulais qu’ils apportent tous quelque chose d’eux, leur projection du rôle. Pour Sophie Mousel et Luc Schiltz, c’était aussi l’occasion de se donner plus de libertés, car ce sont des rôles de composition. Le personnage joué par Sophie Mousel chante dans le film, ce qui n’était pas prévu.

Avez-vous un plan pour la course aux Oscars?

Pour les Oscars, cela nous offre une exposition avant même de l’avoir vu, c’est très important. On espère qu’on fera notre bout de chemin ici. C’est bien parti pour, les avant-premières fonctionnent très bien. Le plan de bataille pour les Oscars, c’est compliqué, j’ai plus de chances de gagner au Loto que de gagner un Oscar! (rires). Mais Claude Waringo s’occupe de cela, on a une projection organisée par le AFI à Washington, en décembre. Il y a les festivals, comme ceux de Sitges et plus tard de Hof, du Caire ou de Montréal. Personne ne s’attendait à un western luxembourgeois.

«Läif A Séil». De Loïc Tanson. Avec Sophie Mousel, Jules Werner, Marie Jung, Luc Schiltz. Sous-titré en français et en anglais.