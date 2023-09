«J'étais complètement ébloui par Vicky Krieps»

- L’essentiel: Quelle fut la genèse de «The Wall»?

Philippe Van Leeuw (réalisateur): Pour les deux premiers films, j’avais été happé par une situation bouleversante. Je m’étais senti obligé de dire ce que j’en pensais. «The Wall» est né des deux précédents, qui se concentraient sur la victime, alors qu’ici on se concentre sur l’agresseur. Un personnage raciste, dans l’abus de pouvoir avec un sentiment d’impunité.

- À quel moment le choix de Vicky Krieps s’est imposé?

Très tôt. En janvier 2018, je suis allé voir «Phantom Thread» qui m’a bouleversé. Vicky Krieps m’a complètement happé, j’ai pris contact avec elle en juin 2018. Et on a dû attendre. Mais ça a été une vraie rencontre. Quand elle est arrivée en Arizona pour le tournage, elle était devenue Jessica Comley.

- Comment a-t-elle préparé son rôle?

Dès l’instant où elle a mis son uniforme, elle était Jessica Compley, c’était extraordinaire. J’étais complètement ébloui. Nous devions être sûrs que son accent anglais soit naturel, et qu’elle parle comme une Américaine de la région. Elle a eu un coach, qu’elle a vu une fois par semaine par Zoom, pendant trois ou quatre mois. Elles ont décortiqué le scénario et ont travaillé tout ça en profondeur, avec une avidité consommée et quand Vicky est arrivée, elle était prête. Je n’ai plus eu qu’à la suivre.

- On se demande d’où Jessica tient cette colère et cette haine.

Je pense que le personnage de Jessica Comley est malgré tout assez courant aux États-Unis. On en rencontre beaucoup dans la population blanche et chrétienne. La société américaine est violente et guerrière. J’ai placé le récit à cet endroit, car je ne voulais pas d’une situation de chaos et de guerre mais dans un état de droit, sous le contrôle de la loi et de la morale. Et elle va au-delà de ces limites.

- Le reste du casting est-il entièrement américain?

Oui, il est complètement local. Certains sont acteurs, d’autres pas du tout, et tous viennent de la région de Tucson. Et tous les Tohono O’odham (amérindiens) vivent là depuis des générations.

- Le personnage joué par Mike Wilson est incroyable. Comment l’avez-vous connu?

Une réalisatrice belge, Caroline Dhon’t, a fait en 2017 un film documentaire qui s’appelle «Inside the Labyrinth» et qui fait le portrait de Mike Wilson. J’ai eu l’occasion de le voir, je l’ai trouvé incroyable. Je l’ai rencontré en 2018, ça a été un long processus. On ne se rend pas bien compte combien ces gens sont encore à vif, dans la façon dont ils ont été abusés, spoliés, massacrés et dépouillés. Mike a vérifié les dialogues et a fait quelques remarques justes et judicieuses. Il a été une caution auprès des autres indiens.

- Comment s’est passé le tournage en Arizona, y’a-t-il eu des difficultés sur place?

Non, même si on sortait du Covid et les questions de visas ont été multipliées par cent. Ce fut un labeur insensé pendant quatre mois pour les membres de l’équipe mais on y est arrivés. Le budget du film est de 3 millions d’euros, mais le coût du tournage aux États-Unis pèse lourd.

- Le film sera-t-il distribué aux États-Unis?

Je n’attends que cela! J’ai quelques amis là-bas, ils ont tous applaudi le film pour son approche différente et son côté authentique. Pour eux, le film montre une réalité.

- Vos deux premiers films traitaient de conflits, la dimension géopolitique vous inspire?

Oui, je fais quelque chose de politique, mais j’essaye de le situer d’un point de vue plus humaniste que partisan. J’essaye d’éviter combien je prends parti pour un camp ou l’autre.

- Quels sont vos prochains projets?

Je change complètement mon fusil d’épaule puisqu’il est prévu qu’on tourne l’année prochaine un film qui sera une sorte de portrait de Baudouin, le roi belge. Et je concentre mon récit sur la semaine pendant laquelle il a refusé de signer la loi sur l’avortement.