Cinéma luxembourgeois: «Läif a Séil» représentera le Luxembourg aux Oscars

«Läif a Séil» («Les Dernières Cendres») représentera le Luxembourg aux Oscars dans la catégorie «Best International Feature» et aux Goyas (équivalent espagnol des Oscars américains) dans la catégorie «Best European Feature», ont indiqué vendredi le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et la Filmakademie.

«Les membres du comité saluent un film particulièrement bien réalisé, maîtrisé et puissant, qui explore et fictionnalise une période de l’histoire du Luxembourg». Le film réalisé par Loïc Tanson et produit par Samsa Film (qui sortira le 25 octobre) se déroule au milieu du XIXe siècle et raconte l'histoire d'Hélène (interprétée par Sophie Mousel).