On se fait un ciné au drive-in d’Elon Musk pendant que la voiture recharge?

Elon Musk n’a de cesse de surprendre: après le changement de nom de Twitter et un potentiel déménagement dans les Alpes, l’homme d’affaires a pour idée d’ouvrir un drive-in Tesla dans le plus pur style des années 1950, à Los Angeles. Un projet qui ne devrait pas rester dans les cartons, vu que Tesla vient d’obtenir le permis de construire.

Le coup d’envoi du projet a été donné

Plus de deux ans plus tard, son rêve devrait enfin se concrétiser. Tesla aurait obtenu le feu vert de la part du Los Angeles Department of Building and Safety de construire un restaurant et un cinéparc Supercharger dans l’ouest de Hollywood.