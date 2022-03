Affaire Politkovskaïa : Cinq accusés pour le meurtre de la journaliste

Le comité d'enquête de Russie a annoncé mardi avoir bouclé son enquête préliminaire sur l'assassinat, le 7 octobre 2006, d'Anna Politkovskaïa.

Cinq suspects, dont le tireur présumé, devraient être jugés pour meurtre. Le comité n'a pas réussi en revanche à identifier le commanditaire. Les enquêteurs de la plus haute instance russe en la matière ont déclaré qu'ils disposaient de preuves suffisantes contre le tireur présumé, Roustam Makhmoudov, et quatre autres personnes. La date du procès n'a pas encore été fixée. Les deux autres frères, Ibragim et Djabraïl Makhmoudov, ainsi qu'un officier de la police de Moscou, ont déjà été jugés pour complicité de meurtre mais ils ont été acquittés en 2009. La Cour suprême de Russie a rejeté le verdict et renvoyé l'affaire devant une nouvelle juridiction.