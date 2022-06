Incendies au Portugal : Cinq ans après le drame de Pedrogao Grande, «rien n’a vraiment changé»

En 2017, un terrible incendie avait fait une soixantaine de morts et quelque 250 blessés. Aujourd’hui, les habitants s’inquiètent du risque d’une nouvelle catastrophe.

«Rien n’a vraiment changé»

«On regarde autour de nous et on constate que rien n’a vraiment changé», regrette Dina Duarte, présidente de l’association des victimes de Pedrogao, qui a organisé vendredi une série de commémorations à l’occasion du 5e anniversaire de cette tragédie. «Il faut planter différemment», explique-t-elle en appelant à l’introduction d’espèces autochtones comme le chêne-liège afin de créer une «biodiversité» dans les bois.

Procès

Après l’incendie de Pedrogao Grande, réduisant en cendres plus de 24 000 hectares de végétation, le centre et le nord du Portugal ont été frappés quatre mois plus tard par une nouvelle vague de feux de forêt. Cette dernière a fait 45 morts supplémentaires, faisant de l’année 2017 la plus meurtrière de l’histoire du Portugal pour ce type de catastrophe. «On a appris de ce qui s’est passé», a déclaré le président Marcelo Rebelo de Sousa, à l’issue d’une messe en hommage aux victimes. «Aujourd’hui, on est plus aptes à faire face à une situation similaire», a-t-il affirmé.