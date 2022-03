Au Luxembourg : Cinq ans après un accident, il tente de se reconstruire

LUXEMBOURG - Jeff a vu sa vie basculer en quelques secondes à cause d'un grave accident de la route, il y a cinq ans. Des séquelles restent omniprésentes.

Le 24 avril 2015, tout a changé pour Jeff. Cette date, c'est presque le seul souvenir qu'il garde de l'accident qui a brisé sa vie. À la veille d'un week-end printanier, il prend la route à bord de sa moto, comme d'habitude. Quand il arrive au niveau d'un axe entre Goebelsmühle et Bourscheid, sur le CR348, une automobiliste s'engage sans le voir et le percute de plein fouet. Le choc est tel que cette journée-là est désormais un trou noir pour cet ex-agent d'assurance, comme les cinq années précédant la collision. Ce sont ses proches qui lui ont raconté son accident. Le traumatisme est tellement grand qu'il a perdu la mémoire.

Malgré ses protections, sa combinaison et son casque, le Luxembourgeois souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien, provoquant au tout début une paralysie partielle du corps. Transporté au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), il est placé par les médecins dans un coma artificiel, dans lequel il est resté environ un mois, avant de se réveiller.

Miraculé

Le début d'une rude bataille commence alors pour le papa de deux enfants, âgés de cinq et sept ans à l'époque. L'homme a dû réapprendre à tout faire, à manger et à marcher. «Je me sentais mieux avant l'accident, c'est sûr, mais chaque jour, cela va un peu mieux. Je me demande quand je serai totalement rétabli», confie le quadragénaire, encore traumatisé par son accident. D'après les médecins, il devrait retrouver la mémoire. «Mais quand? Cela, personne ne le sait», déplore-t-il.