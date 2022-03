Procès : Cinq ans de prison pour avoir transmis le sida

Cinq ans d'emprisonnement ont été requis mardi à l'encontre d'un homme de 51 ans jugé aux assises de Seine-Saint-Denis, depuis lundi, pour avoir transmis sciemment le sida à sa compagne.

Estimant que l'accusé, prénommé Patrick, s'était rendu «coupable des faits qui lui sont reprochés», l'avocat général Kevin Herouf a requis devant le tribunal de Bobigny une peine assortie de trois ans de sursis. Le déni de sa propre maladie «est devenu criminel quand il a commencé à avoir des relations sexuelles avec la victime» et ce, «pas à une seule reprise mais pendant huit ans», a-t-il poursuivi. L'accusé, qui encourt jusqu'à 15 ans de réclusion, a eu «nécessairement la volonté de contaminer» son ex-compagne, aujourd'hui «handicapée à 80%», a ajouté M. Herouf.

Patrick, chauffeur routier et ancien toxicomane, avait appris sa séropositivité en 1994, deux ans avant sa rencontre avec Christine, auxiliaire de vie âgée aujourd'hui de 42 ans. Pendant leurs huit ans de vie commune à Bondy (Seine-Saint-Denis), il lui avait toujours caché sa maladie et ses déboires passés avec la drogue. Le couple avait uniquement des rapports sexuels non protégés.

Elle vit «très mal»

Dans sa plaidoirie, Me Lilie Rosenbaum, l'avocate de la victime, a dénoncé une «mainmise (de l'accusé) sur sa partenaire», qui «s'apparente à une violence conjugale, la plus grande qui puisse exister». Elle a souligné «le parcours du combattant» et «la grande dignité» de sa cliente qui avait porté plainte en mars 2005, après avoir appris sa propre séropositivité et quitté son compagnon. La victime, très amaigrie, avait détaillé lundi à la cour le traitement très lourd qu'elle doit suivre, et vit «très mal», ainsi que l'impact de la maladie sur sa vie quotidienne.

L'état de santé de l'accusé, atteint également d'une hépatite C, avait empêché la tenue du procès à plusieurs reprises. Celui qui a toujours nié les faits lors de l'instruction a reconnu sa responsabilité au cours du procès et exprimé ses regrets. Il s'est néanmoins retranché derrière sa «pudeur», qui l'aurait empêché, selon lui, d'avouer sa maladie.

La plaidoirie de la défense est attendue dans l'après-midi et le verdict dans la soirée.