Procès en Allemagne : Cinq ans de prison pour le plus vieil accusé de crimes nazis

Le plus vieil accusé de crimes nazis, Josef Schütz, 101 ans, a été condamné mardi pour des exactions commises pendant l'holocauste lorsqu'il était gardien dans un camp allemand.

«Je suis prêt», avait indiqué M. Schütz en entrant plus tôt dans la salle du tribunal, habillé d'une chemisette grise et d'un pantalon de pyjama dans une chaise roulante. Son avocat avait déjà annoncé qu'il irait en cassation en cas de lourde peine, repoussant au mieux à début 2023 toute application de celle-ci. Mais étant donné l'état de santé fragile de M. Schütz, qui comparaissait libre depuis octobre, son incarcération semble peu probable.

«J'ai arraché des arbres, planté des arbres»

Après la guerre, il a été transféré dans un camp de prisonniers en Russie et s'est ensuite installé dans le Brandebourg, région voisine de Berlin. Il a successivement été paysan, puis serrurier et n'a jamais été inquiété. Âgé de 21 ans au début des faits reprochés, il est notamment soupçonné d'avoir fusillé des prisonniers soviétiques, d'«aide et de complicité de meurtres systématiques» par gaz de type Zyklon B et «par détention de prisonniers dans des conditions hostiles».