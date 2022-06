A Nancy : Cinq ans de prison pour un conducteur impliqué dans un accident mortel

NANCY – un homme de 24 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire, vendredi à Nancy.

Il conduisait trop vite, sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et avait fini sa course dans un canal où une de ses passagères est morte: un homme de 24 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire, vendredi à Nancy.

Au fond du canal

Un des passagers, qui avait pris la fuite avec le conducteur, est condamné à deux ans de prison ferme pour non-assistance à personne en péril. Autre passagère, la propriétaire de la voiture, qui n'était pas assurée et dont la carte grise n'était pas à jour, écope de six mois de prison avec sursis et d'amendes. Le quatrième, un militaire qui avait plongé à plusieurs reprise pour tenter de sauver la victime, est relaxé. Le conducteur, William Y., avait perdu le contrôle de la voiture sur un rond-point au sud de Nancy et elle avait fini au fond d'un canal.