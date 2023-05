Cinq astuces pour avoir un balcon de rêve

Getty Images

L’été approche à grands pas! Mais votre balcon est-il prêt à accueillir les soirées barbecue et les après-midi bronzette? Nous allons vous montrer comment le métamorphoser en cinq étapes et, ce, quel que soit le type de balcon de vos rêves.

1. Faire le ménage de printemps

Si votre balcon a souffert de l’hiver, prenez le temps de bien le nettoyer et de le débarrasser de la mousse, des feuilles et de la saleté qui s’y sont accumulées. Unsplash

Si des feuilles, de la mousse et d’autres saletés se sont accumulées sur votre balcon durant l’hiver, pas de panique! Il suffit de vous munir d’un balai, d’un peu d’eau et de détergent. Commencez par balayer soigneusement votre balcon et enlevez toutes les mauvaises herbes. Les salissures tenaces telles que la rouille peuvent être éliminées à l’aide d’un nettoyeur à haute pression. Les sols en bois, plus délicats, devront être traités avec une huile spéciale pour terrasse ou une lasure, après nettoyage, afin de leur redonner de l’éclat.

2. Sortir les plantes à l’extérieur

Vous allez bientôt pouvoir sortir vos plantes à l’extérieur, une fois que les nuits seront moins fraîches. Mais attention: veillez à laisser à vos plantes le temps de se réacclimater. Unsplash

À partir de la mi-mai, les températures nocturnes devraient être suffisamment douces pour permettre de sortir les vivaces à l’extérieur. Comme les plantes doivent également s’acclimater progressivement aux rayons du soleil, il est préférable de les placer dans un endroit ombragé, pour commencer. Pour favoriser une repousse saine des plantes, veillez à couper les branches sèches et endommagées jusqu’au bois sain.

3. L’embarras du choix en matière de plantes

Quels que soient votre intérêt pour le jardinage et le degré d’ensoleillement de votre balcon, il existe des plantes de tous types. Getty Images

Si votre balcon est en plein soleil, optez pour des plantes telles que les géraniums, les pétunias, les lauriers roses et les lavandes. Les tomates, les poivrons, les piments, les courgettes et les fraises se sentiront également à leur aise dans un endroit ensoleillé, sans nécessiter de soins particuliers, à condition d’être placés à l’abri de la pluie. Oliviers et citronniers créent une atmosphère méditerranéenne sur le balcon. En revanche, les fuchsias, les hortensias et les bégonias craignent le plein soleil.

4. Meubler le balcon

Nettoyez également votre mobilier de jardin ou lavez, si possible, les housses des coussins. Spacejoy/Unsplash

Le mobilier de jardin en métal ou en plastique se nettoie facilement avec de l’eau et un peu de nettoyant universel. Les surfaces des meubles en bois peuvent être poncées si nécessaire, puis huilées et repeintes pour la nouvelle saison. Une alternative sympa et peu coûteuse consiste à fabriquer des tabourets et des chaises longues à l’aide de palettes et de grands coussins.

5. La décoration est la clé du succès

Un minimum de décoration transformera n’importe quel balcon en un petit coin de paradis. Guirlandes lumineuses, coussins, pots de fleurs de tailles et de couleurs différentes apporteront la petite touche finale. Pexels/Daria Shevtsova