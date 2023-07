Cinq astuces pour prendre un maximum de plaisir, même pendant la canicule

Par des températures avoisinant les 30°C, on a vite fait d’être à bout de souffle quand on fait l’amour. Grâce à ces cinq astuces, vous resterez frais et dispo en toutes circonstances, y compris par les nuits les plus torrides.

Faire face à la chaleur au lit n’est pas un problème si l’on applique ces quelques conseils. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

La chaleur est écrasante, les gouttes de sueur perlent sur la lèvre supérieure et pas une vague de fraîcheur en vue, pas même la nuit! La canicule est bien installée en Europe, alors on ne veut rien faire qui puisse nous faire transpirer encore plus.

Lorsque le mercure grimpe, la dernière chose qu’on ait envie de faire est de bouger si ce n’est pas nécessaire ou de s’adonner à des ébats sexuels. Le moment est mal choisi pour passer en revue le Kama-sutra. Pour que faire l’amour ne se transforme pas en corvée, il convient d’observer les cinq points suivants cet été.

Le lieu idéal

Certes, les rapports sexuels se doivent d’être torrides. Mais si dès la première caresse, les gouttes vous coulent dans le dos, la situation n’est pas idéale. Même si, en principe, le lit s’avère être l’endroit le plus confortable pour s’adonner au plaisir charnel, cela peut vite devenir désagréable entre les coussins et autres couvertures, par des températures tropicales.

Un lieu plus frais est donc plus approprié. Carrelage bien frais ou table de la salle à manger: le choix vous appartient. L’acte sexuel sera également une partie de plaisir sous l’eau tiède de la douche (plus rafraîchissante qu’une douche froide, vu qu’au contact du froid, le corps produit encore plus de chaleur). Si, malgré tout, votre choix se porte sur le lit, il vaut mieux enlever les couvertures et miser sur un drap en lin, un matériau qui apporte de la fraîcheur.

Que ce soit sur le sol ou sur la table à manger, les endroits frais sont souvent une meilleure alternative au lit en été. PEXELS/JESSICA TICOZZELLIS

La position idéale

Pour éviter un excès de transpiration lors des rapports sexuels en été, il convient d’éviter les positions qui provoquent trop de frottements, comme la position du missionnaire. Adopter une cadence trop rapide en faisant l’amour n’est pas non plus indiqué. Cela peut, en effet, entraîner des problèmes circulatoires. Il est donc préférable d’y aller doucement, d’éviter les contorsions et d’essayer des positions où le contact physique est limité, telles que la levrette, la position de la cuillère ou la position du chevauchement. Si la sueur s’échappe par tous les pores, il ne reste plus qu’à mettre en route un ventilateur, à faire de courtes pauses et à boire de grandes gorgées d’eau.

Le bon moment

Vous aimez faire l’amour au réveil ou avant de vous endormir? C’est top! Car c’est à ces moments-là, plus précisément entre 23h et 5h du matin que l’air est le plus agréable. En revanche, s’envoyer en l’air en fin d’après-midi n’est pas une très bonne idée. C’est en effet à ce moment-là qu’il fait le plus chaud.

Sexe en solo à deux

Pourquoi ne pas simplement atteindre l’orgasme tout(e) seul(e)? Votre partenaire sexuel (le) est assis(e) ou couché(e) en face de vous et en fait de même. Finis les mouvements inutiles et le contact physique intime.

Grâce à la masturbation, il n’y a pas de contact physique inutile. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Pour accroître le plaisir

En principe, un dîner copieux fatigue, mène à l’oisiveté et n’augmente pas vraiment la libido. Il en va de même pendant les chaudes nuits tropicales. Pourquoi ne pas remplacer la pizza et les pâtes par de la pastèque, du concombre et des tomates? Ces aliments rafraîchissent de l’intérieur. Les épices fortes comme le chili, le gingembre et le poivre de Cayenne aident également à se rafraîchir naturellement.