Bien-être : Cinq astuces pour se détendre en une minute

Vous n’avez pas le temps de méditer pendant une heure? Voici des idées pour retrouver la sérénité en 60 secondes.

Il existe des techniques de relaxation rapides et efficaces.

Dans la vie, ça aide de connaître des astuces simples pour se calmer rapidement. En voici cinq qui permettent d’évacuer tension et stress.

Pensez à quelqu’un que vous aimez

Prenez une minute pour penser à quelqu’un que vous aimez. Vous pouvez faire cet exercice à l’arrêt de bus ou avant une réunion importante. Votre meilleur ami, votre partenaire, votre enfant ou votre grand-père: imaginez exactement à quoi ressemble cet être cher. Son parfum, ses particularités, etc. Ces pensées vous calmeront, vous réconforteront.

Fixez rendez-vous à vos soucis

Les soucis dévorent votre énergie et votre temps. Désormais, vous ne leur consacrerez qu’un moment précis. Fixez-leur un rendez-vous. Dès qu’une mauvaise pensée surgit, prenez votre agenda et inscrivez: dimanche, 10h. Vous n’aurez plus à vous en inquiéter jusqu’à ce moment-là. Là uniquement vous consacrerez du temps à résoudre ce problème.