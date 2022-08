Au Luxembourg : Cinq blessés dans des accidents vendredi soir

Une collision entre deux voitures sur l'A1 entre Mertert et Potaschberg a fait deux blessés vendredi en début de soirée. Plus tard, peu après minuit, une voiture accidentée sur la RN8 entre Bourch et Reckange a fait un blessé. Enfin, vers deux heures du matin, une voiture a percuté un autobus à Dalheim, faisant deux blessés. Cette dernière collision a nécéssité l'intervention des centres de secours de plusieurs communes et du SAMU Luxembourg.