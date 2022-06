Au Luxembourg : Cinq blessés dans un accident entre Lultzhausen et Eschdorf

ESCHDORF – Une collision entre deux voitures a fait cinq blessés cet après-midi à proximité du lac de la Haute-Sûre.

Un accident entre deux voitures a fait cinq blessés à proximité du lac de la Haute-Sûre ce dimanche après-midi, vers 16h30, a confirmé la police à L’essentiel. La collision a eu lieu sur le CR314 entre Lultzhausen et Eschdorf et cinq personnes ont été blessées, selon le Corps grand-ducal d’incendie et de secours qui a déployé sur place d’importants moyens.