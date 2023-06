Camping en voiture: Cinq choses à savoir sur les tentes de toit

ADAC

Ces dernières années, il n’y a pas que la vie en van qui fasse un carton. Le camping est globalement redevenu à la mode après la pandémie, ce qui a donné de l’élan à la tente de toit. Un type de tente qui séduit, vu qu’il permet d’emporter avec soi, dans presque tout type de véhicule, une solution de couchage montée en un tour de main, dans laquelle il est possible de passer une nuit à l’abri de l’humidité et des petites bébêtes au sol. Ceci dit, les tentes de toit sont loin d’être bon marché et présentent certaines restrictions. Voici cinq choses à savoir à ce sujet.

L’offre sur le marché

Il existe des tentes de toit dans différentes tailles, formes et configurations de montage, chacune présentant son lot d’avantages et d’inconvénients. Les tentes de toit à coque rigide qui, une fois déployées, ne dépassent pas les roues du véhicule porteur, permettent un montage rapide à l’aide d’une manivelle ou d’un système à vérins sur n’importe quel emplacement (de stationnement). Sur d’autres types, le toit est parallèle au sol. Généralement plus légères, les tentes à toit souple ou pliable ont, une fois montées, une surface pouvant, selon le modèle, faire deux fois ou plus la surface du pavillon de la voiture.

Par conséquent, ce type de tente offre plus d’espace, mais limite le choix de l’emplacement. Les tentes hybrides sont des constructions qui combinent une tente à coque dure et un toit pliant. Dans le cas des tentes gonflables, des chambres à air remplacent les armatures en aluminium. Elles marquent des points grâce à leur poids plus faible.

Une fois déployée, une tente à toit souple ou pliable peut faire le double ou plus de la surface du pavillon de la voiture. ADAC

Combien ça coûte?

Quel que soit le type de tente de toit que vous choisissez, il vous faudra débourser nettement plus que pour l’acquisition d’une tente de sol classique. À quelques exceptions près, le prix d’une tente de toit de dernière génération dépasse généralement largement les 1 000 euros. Si vous avez des exigences plus élevées en matière de tente, d’échelle et de système de rangement, il vous faudra opter pour une gamme de prix moyens ou à quatre chiffres. Si vous n’avez pas de galerie de toit adaptée, il faudra en ajouter une à votre liste d’achat. Dans ce cas, il est bon à savoir que les vis de la tente doivent être adaptées au diamètre des entretoises de vos barres de toit, ce qui n’est pas toujours le cas.

Quel est le poids autorisé?

Si vous envisagez de transporter de volumineux bagages sur le toit d’une voiture de tourisme, vous devrez veiller à respecter scrupuleusement la capacité de charge maximale du toit, allant généralement de 75 à 100 kg. Le poids combiné du système de fixation et de la tente de toit ne devrait pas dépasser la capacité de charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule. La valeur maximale indiquée dans le manuel d’utilisation fait référence à la capacité de charge dynamique du toit, c’est-à-dire du véhicule en mouvement.

Et pour cause: le centre de gravité nettement plus élevé modifie la dynamique de conduite. Lors de manœuvres de freinage ou dans les virages, la force exercée sur la galerie de toit peut décupler, ce qui se répercute fortement sur la tenue de route. Vous avez en revanche une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne la capacité de charge du toit d’une voiture de tourisme à l’arrêt. Rares sont cependant les fabricants qui indiquent ce que le véhicule est capable de supporter, comme par exemple pour les véhicules tout-terrain adaptés aux expéditions.

La capacité de charge du toit telle qu’indiquée dans le manuel d’utilisation ne doit pas être dépassée lorsque le véhicule est en mouvement. À l’arrêt, un véhicule est capable de supporter une charge nettement plus importante. PORSCHE

Quels sont les autres points à prendre en compte?

Indépendamment du type, il va de soi que même pliée, la tente de toit augmente la résistance au vent et de ce fait, augmente la consommation de carburant. Une tente de toit réduit donc considérablement l’autonomie d’un véhicule électrique. Il convient d’en tenir compte lors de la planification d’un trajet. Après un voyage, il est recommandé de démonter à nouveau la tente afin d’économiser de l’électricité ou du carburant. En outre, avec une tente sur le toit, il faut faire attention à la vitesse: les fabricants de tentes recommandent généralement de rouler à une vitesse maximale de 120 km/h.

Où puis-je y passer la nuit?

Vous pouvez parfaitement passer la nuit dans une tente de toit dans un camping ou sur un emplacement privé, même si, en réalité, ce type de tente est plutôt conçu pour faire du camping sauvage et bivouaquer au gré de ses pérégrinations. Dans ce contexte, on se trouve donc généralement dans une zone grise dans de nombreux pays d’Europe occidentale et centrale.

Se reposer ou bivouaquer dans l’espace public est autorisé, du moins à court terme, si le but est de récupérer avant de poursuivre sa route. En revanche, vous installer sur une aire de repos ou sur un parking avec vue sur le lac, avec table et chaises comme sur un camping, risque de vous attirer très vite des ennuis.