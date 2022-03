Drame en France : Cinq des huit victimes étaient de la même famille

Une marche blanche était organisée à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dimanche, pour rendre hommage aux huit victimes de l'incendie du 14 février.

Plus d'un millier de personnes ont participé, dimanche, à une marche blanche à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour rendre hommage aux victimes de l'incendie qui a dévasté le 14 février trois immeubles de ce bourg proche de Perpignan, a constaté un correspondant de l'AFP. Avant le départ de la marche, le maire Alain Got a souligné «l'énorme élan de solidarité dans la commune» de Saint-Laurent-de-la-Salanque, après l'incendie et l'explosion ayant causé la mort de huit personnes.