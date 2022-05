Tennis: Cinq des plus grands Djokovic – Nadal de l’histoire

Ce mardi soir, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, Novak Djokovic, No 1 mondial, et Rafael Nadal, actuel 5e, s’affronteront pour la 59e fois de leur histoire commune.

Novak Djokovic et Rafael Nadal vont se retrouver face à face pour la 59e fois de leur histoire. AFP

Jamais deux joueurs ne se sont croisés aussi souvent sur un court. Le Serbe Novak Djokovic (35 ans depuis le 22 mai dernier, No 1 mondial) et l’Espagnol Rafael Nadal (36 ans vendredi prochain, ATP 5) se rencontreront ce mardi soir (dès 20h45) pour réécrire l’histoire. Ce sera à hauteur des quarts de finale des Internationaux de France, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

L’histoire commune entre Djokovic et Nadal commence en 2006, à Roland-Garros – déjà! –, en quarts de finale – déjà, bis! Ce jour-là, Djokovic n’avait pas tenu la distance et avait abandonné après la perte des deux premiers sets. Depuis, les deux hommes se sont affrontés à 57 autres reprises. En 58 confrontations au total, Djokovic s’est imposé à 30 reprises, contre 28 victoires pour Nadal.

58 matches à ce jour, 59 dès ce mardi soir. C’est un «head to head» record dans l’histoire du tennis. À titre de comparaison, Roger Federer a affronté Djokovic à 51 reprises (2e rang de l’histoire au classement des face-à-face), et Nadal 41 fois «seulement» (3e rang). Le 59e bras de fer entre «Djoko» et «Rafa» promet donc d’être chaud ce mardi soir. Pour se mettre l’eau à la bouche, retour sur cinq des plus grands affrontements qui ont opposé ces deux monuments en Grand Chelem.

US Open 2011, finale: Djokovic gagne 6-2 6-4 6-7 6-1

Cinq ans après leur première confrontation, c’est déjà la 29e fois que Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent face à face, mais la troisième fois seulement en finale de Grand Chelem. Les deux hommes se rendent coup pour coup, et les échanges sont souvent épiques. Ce jour-là, Nadal perd son service à 12 reprises, Djokovic seulement 6 fois. Djokovic est vraiment au sommet de son art. Nettement supérieur à l’Espagnol sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows, le Serbe s’impose en quatre manches.

Novak Djokovic était tombé à la renverse après sa victoire en finale de l’US Open 2011. AFP

Open d’Australie 2012, finale: Djokovic gagne 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5

Troisième victoire consécutive pour Djokovic face à Nadal en finale d’un Majeur, après Wimbledon et l’US Open 2011. On assiste à Melbourne à un bras de fer d’anthologie. D’ailleurs, ce sera la plus longue finale de Grand Chelem de l’histoire (5 heures et 53 minutes). Djokovic, qui avait déjà dû batailler cinq sets contre Andy Murray en demi-finale, deux jours plus tôt, trouve les ressources nécessaires pour tenir le choc face au Majorquin. Il s’impose en cinq manches, 7-5 au 5e set.

Novak Djokovic laisse éclater sa rage sur le court de la Rod Laver Arena après sa victoire en finale de l’Open d’Australie 2012. AFP

Roland-Garros 2013, demi-finale: Nadal gagne 6-4 3-6 6-1 6-7 9-7

La demi-finale de Roland-Garros 2013 est, pour certains spécialistes, le plus beau duel entre les deux hommes, notamment marqué par un cinquième set exceptionnel. Dans son fief, Nadal, qui ne s’est incliné qu’à une reprise sur la terre ocre parisienne jusqu’à ce jour – face à Robin Söderling en 2009, l’année de la victoire de Roger Federer –, est poussé dans ses derniers retranchements par le Serbe. Mené 2-4 dans le cinquième set, Nadal réussit à revenir pour finir par passer l’épaule, 9-7 dans le cinquième set, après un combat de 4h37’. Djokovic finit par s’incliner après avoir commis pas moins de 75 fautes directes.

Rafael Nadal laisse éclater sa joie après sa victoire en cinq sets, en demi-finale de Roland-Garros 2013 AFP

Wimbledon 2018, demi-finale: Djokovic gagne 6-4 3-6 7-6 3-6 10-8

La demi-finale de Wimbledon en 2018 est un autre bras de fer d’anthologie entre Djokovic et Nadal. Le Serbe s’impose en 5 heures et 16 minutes au terme d’une rencontre étalée sur deux jours. Ce combat de titans fait vibrer tous les fans de la petite balle jaune. À lui seul, le cinquième set – conclu 10-8 par «Djoko» – aura duré 1 heure et 31 minutes. Ce match marque la résurrection de Novak Djokovic, qui sortait de deux années pénibles, mentalement comme physiquement.

Novak Djokovic toise Rafael Nadal après sa victoire en demi-finale de Wimbledon 2018. Le match a duré 5 heures et 16 minutes, étalées sur deux jours. AFP

Roland-Garros 2021, demi-finale: Djokovic gagne 3-6 6-3 7-6 6-2

Les deux meilleurs ennemis de la planète tennis se livrent à un nouveau duel d’anthologie en demi-finale du tournoi parisien, forçant les autorités françaises à lever le couvre-feu – fixé à 23h en raison du Covid – pour que le match puisse se terminer. Djokovic s’impose en 4 h 11’ et quatre sets. Nadal subit ce jour-là sa troisième défaite (seulement) à Roland-Garros, après celles concédées face à Söderling en 2009 (8es de finale) et… évidemment Djokovic en 2015 (quarts de finale).