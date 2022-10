Éducation au Luxembourg: Cinq élèves du Vauban à un concours international de robotique

1 / 6

Cinq élèves du Lycée Vauban vont prochainement représenter le Luxembourg lors du concours international First Global Challenge, une compétition de robotique qui se déroulera à partir du 10 octobre en Suisse. Au cours du tournoi, les équipes devront relever plusieurs challenges en rapport avec les défis écologiques actuels.

«Après avoir participé aux qualifications en juin 2022, nous avons construit, depuis septembre, un robot capable de répondre aux attentes de ce concours international», nous explique Marie Vergeynst, 15 ans, élève de première et membre de l'équipe. «Le thème de cette année est: "Carbon Capture". Le carbone est modélisé par de petites balles que nous devons mettre dans un container avec notre robot».

Passionnée de sciences

L'équipe du Grand-Duché sera défendue par des jeunes âgés de 15 à 17 ans, tous issus de Vauban l'école et le lycée français de Luxembourg. «C'est la première fois, pour notre pays, que tous les jeunes viennent du même établissement», se félicite Marie. «Cela nous facilite la tâche au niveau des préparatifs».

Et Marie de confirmer sa passion pour les sciences. «J'étais déjà convaincue d'entreprendre des études d'ingénieur d'ici deux ans et ce concours me conforte encore plus dans cette idée», nous indique Marie. «J'ai toujours été passionnée de mathématiques et quand j'ai commencé à participer à des concours, j'ai découvert la programmation et la logique. Mes parents ont été un peu surpris par mon engouement, car eux, ils travaillent dans le milieu de la finance et de la communication».

Le concours, une grande première

Même si l'équipe du Luxembourg est majoritairement francophone, la connaissance de l'anglais est indispensable. «Lors d'un tel concours international, on nous demande de parler anglais tout le temps», souligne Marie. «On doit donc expliquer le fonctionnement de notre robot et justifier nos choix en anglais. On doit également communiquer vers l'extérieur en anglais».