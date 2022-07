Traditions culinaires: Cinq erreurs que l’on fait en mangeant des sushis

Certains plats ne doivent pas seulement être préparés d’une certaine manière, mais aussi mangés d’une certaine manière. Il en va de même pour le plat japonais qu’est le sushi. Voici les erreurs les plus fréquentes lors de la dégustation de sushis.

Erreur n° 1: manger les makis avec des baguettes

Erreur n° 2: Mettre du gingembre sur les sushis

Le gingembre mariné, appelé gari, est là pour neutraliser et aider à la digestion. Au lieu de le manger avec les sushis, il faudrait plutôt le manger entre les sushis afin de neutraliser le goût des différentes espèces de poisson.

Guide des sushis

Erreur n° 3: Frotter les baguettes les unes contre les autres

Les baguettes doivent toujours être parallèles au bord de la table. Souvent, il faut les déposer sur un petit support. Manipule-les avec soin: les frotter l’un contre l’autre pour enlever des restes de bois signifie au Japon que la qualité des baguettes est mauvaise. Il ne faudrait pas non plus passer les baguettes à quelqu’un d’autre, car il s’agit d’un rite funéraire dans la culture japonaise. Il est préférable de déposer les sushis directement sur l’assiette de son interlocuteur.

Cup Of Couple / Pexels

Erreur n° 4: Tremper le riz des nigiri

Dans le cas des nigiri, on ne trempe que le poisson dans la sauce soja, pas le riz. Celui-ci est déjà assaisonné, il n’a pas besoin de sauce soja pour avoir meilleur goût. Le trempage a en outre pour conséquence que l’ensemble se désagrège. Si l’on veut manger des sushis correctement, il faut arroser le poisson de sauce soja ou le tremper légèrement dans la sauce, puis le tourner de manière que le poisson atterrisse dans la bouche avant le riz.

Erreur n° 5: Mélanger la sauce soja et le wasabi

Les grandes portions de sauce soja, de wasabi et de gingembre que l’on sert chez nous avec les sushis suffiraient pour dix portions au Japon. En outre, il ne faudrait pas mélanger de wasabi à la sauce soja. Dans les restaurants de sushis haut de gamme, le cuisinier assaisonne déjà chaque sushi de manière que le client n’ait pas besoin de rajouter du wasabi.

De nombreux cuisiniers et cuisinières de sushis utilisent également leur propre mélange de sauce à base de sauce soja, de mirin (vin de riz sucré) et de dashi (bouillon de poisson) et en badigeonnent le poisson. Avec de bons sushis, la sauce s’utilise avec parcimonie.