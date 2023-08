Royaume-Uni: Cinq espions actifs pour la Russie arrêtés

Une enquête est en cours et les cinq suspects – trois hommes et deux femmes âgés entre 29 et 45 ans – sont censés apparaître de nouveau devant les autorités en septembre 2023. Selon la BBC, les cinq personnes sont suspectées d’espionnage pour la Russie. Parmi elles, la police précise que trois personnes, de nationalité bulgare, ont également été inculpées «pour possession de faux documents d’identité dans une intention illégitime» et ont été placées en détention.