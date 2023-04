Conseils grillades: Cinq idées reçues sur le barbecue

Votre barbecue est en place? La grille est nettoyée? Vous avez choisi des recettes et êtes désormais fin prêt(e) pour une nouvelle saison de grillades? Il ne vous reste plus qu'à jeter un coup d'œil sur les idées reçues suivantes concernant l'activité estivale préférée.

Idée reçue n°1: il faut retourner régulièrement les grillades

Piquer et retourner sans arrêt la viande n’améliore rien quand on fait un barbecue.

Idée reçue n°2: la viande à mettre sur le barbecue doit être froide

De nombreux «rois des grillades» persistent à dire que la viande doit passer directement du réfrigérateur au barbecue. Surtout pas, et encore moins si la viande sort du congélateur. Il faut sortir la viande suffisamment tôt et la laisser reposer à température ambiante. Sa température à coeur devrait être d’environ 20 degrés avant de la mettre sur le barbecue.

Et pour cause: un steak froid a besoin de plus de temps pour atteindre la bonne température de cuisson à cœur. Même si la viande paraît grillée et bien dorée à l’extérieur, elle risque d’être encore crue à l’intérieur.