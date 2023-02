Argentine : Cinq jeunes rugbymen condamnés à perpétuité pour meurtre

Le tribunal de Dolorès, à 220 km de la capitale, jugeait depuis quatre semaines les huit jeunes hommes pour homicide doublement aggravé, car commis en réunion et avec préméditation. Le drame a engendré une forte émotion en Argentine, entraînant des manifestations dans plusieurs villes, dont Villa Gesell et Buenos Aires.

Un procès très médiatique

Le procès a accaparé l’attention du pays et le verdict, prononcé sous haute sécurité aux abords du tribunal, a été suivi en direct par plusieurs chaînes de télévision. «Justice pour Fernando!» ou «La justice c’est perpétuité!» pouvait-on lire sur des pancartes et les tee-shirts de proches de la famille de Fernando Baez Sosa, mais aussi de familles de victimes de faits divers similaires. Quelques dizaines de manifestants ont été tenus à l’écart du tribunal par un imposant cordon policier.

La perpétuité avait été requise contre les huit jeunes, l’accusation invoquant une «volonté de tuer» partagée «par tous» et une «coordination synchronisée». La défense estimait au contraire que la préméditation n’était en rien prouvée, et réclamait une requalification en «coups et blessures en rixe», ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui aurait porté la peine maximale à six ans, ou «homicide simple» (25 ans).