En Moselle : Cinq jeunes touchés par un excès de chlore à Metz-Plage

METZ – Cinq enfants et adolescents âgés entre 5 et 12 ans se sont sentis mal samedi après avoir inhalé trop de chlore dans l'un des bassins de baignade, à Metz-Plage. 80 personnes ont été évacuées.

Un incident s'est produit samedi vers 19h à Metz-Plage, rapporte Le Républicain Lorrain. Cinq enfants et adolescents, âgés entre 5 et 12 ans, se sont sentis mal après avoir avalé trop de chlore dans l'un des bassins de baignade. Ils se sont mis à tousser, à suffoquer et à éprouver des difficultés à respirer.