Handball luxembourgeois: Cinq jours après avoir fêté le titre, Esch vise la Coupe

«Le plus important a été d'évacuer les toxines du week-end, reconnaît dans un sourire Christian Bock, le demi-centre eschois. On a bien fêté le titre et ça n'a pas été facile de se remettre en route, mais on sait ce qu'on veut faire et on va tout donner pour y arriver». Après un footing lundi, les hommes de Danijel Grigic se sont contentés de parties de foot en guise d'échauffement et de mises en place tactiques pour arriver frais à La Coque.