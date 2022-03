Mondial-2010 : Cinq matches de préparation ont été truqués

La Fédération internationale de football (Fifa) a établi que plusieurs rencontres avant le Mondial-2010 en Afrique du Sud ont fait l'objet de manipulations.

L'information a été rapportée par le New York Times samedi à deux semaines du Mondial-2014. Le quotidien américain a eu accès à un document interne de la Fifa qui n'a pas été rendu public, selon lequel «au moins cinq matches (amicaux) et potentiellement plus» précédant le Coupe du Monde 2010 ont été truqués.

Société écran à Singapour

Le New York Times a ensuite procédé à sa propre enquête en Afrique du Sud, Malaisie, Angleterre et Finlande, qui ont confirmé les conclusions de la Fifa. Le journal évoque notamment le match entre l'Afrique du Sud et le Guatemala, dont l'arbitre nigérien aurait déposé par la suite une somme de 100 000 dollars américains (73 350 euros) sur un compte en banque sud-africain.