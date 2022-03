Cinq millions de jeunes au chômage

Les 15-24 ans de l'Union Européenne paient la crise au prix fort. Au premier trimestre 2009, 18,3% d'entre eux étaient sans emploi. Seule la Bulgarie est épargnée.

Dans les seuls seize pays de la zone Euro, le taux de chômage des jeunes a atteint 18,4% sur le trimestre, contre 8,8% pour le chômage total. Au total, 5 millions de jeunes étaient au chômage au premier trimestre dans l'UE (contre 4 millions un an plus tôt), et 3,1 millions dans la zone Euro (contre 2,5 millions au premier trimestre 2008).

Le taux de chômage des jeunes a augmenté dans tous les pays de l'UE, sauf en Bulgarie (13,5%). Les plus fortes hausses ont été observées en Lettonie (de 11,0% au premier trimestre 2008 à 28,2% au premier trimestre 2009), en Estonie (de 7,6% à 24,1%) et en Lituanie (de 9,5% à 23,6%), a indiqué Eurostat. Les hausses les plus faibles ont été enregistrées en Allemagne (de 10,2% à 10,5%) et en Pologne (de 17,8% à 18,2%).