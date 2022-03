Russie : Cinq morts dans des nouveaux feux de forêts

Les nouveaux incendies de forêts et de broussailles qui se sont déclarés jeudi dans le sud de la Russie ont fait cinq morts, selon un nouveau bilan annoncé vendredi par les autorités russes.

Les feux de forêt qui ont frappé la Russie cet été ont ravagé environ un million de hectares de forêts, détruit des villages entiers et fait plus d'une cinquantaine de morts, selon les bilans officiels. Les incendies ont également menacé plusieurs centres nucléaires importants, dont celui de Sarov à environ 500 kilomètres à l'est de Moscou. L'état d'urgence a été levé le 23 août dans la dernière des sept régions de la partie occidentale du pays où il avait été décrété.