En Belgique: Cinq petits louveteaux sont nés au Domaine des Grottes de Han

«Ça y est ! Après quelques jours passés en tanière, la femelle Keysa vient de donner naissance à 5 adorables louveteaux», a indiqué le Domaine des Grottes de Han dans un communiqué transmis lundi. Ces petites boules de poil - des loups arctiques - sont en pleine forme et vont faire le bonheur des visiteurs du parc. Leur premier check up (pesée, sexage, pose d'une puce d'identification, auscultation, vermifuge...) sera effectué dans quelques jours.

En plus de ces petits louveteaux, les visiteurs pourront admirer une nouvelle meute de loups gris: un mâle, Ramsès, originaire du Zoo de Berne et deux femelles, deux sœurs prénommées Cléo et Coco, en provenance du Parc National allemand Kellerwald-Edersee (Hesse). Le parc espère que des petits verront aussi le jour.