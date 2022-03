Bouchon sur l'A1 : Cinq voitures accidentées et deux blessés sur l'A1

MUNSBACH - Un accident impliquant cinq voitures sur l'A1, vers Luxembourg, a créé un bouchon de 14 kilomètres, mercredi matin. Deux personnes ont été blessées.

Un grave accident est survenu sur l'autoroute A1 en direction de Luxembourg, ce mercredi de bon matin. En pleine heure de pointe, un incident à hauteur de Munsbach a entraîné la fermeture de la voie de gauche et des bouchons se sont accumulés en direction de la capitale. À 8h, l'ACL comptait 14 kilomètres de ralentissement. Peu avant 9h, l'accident a été évacué et le trafic reprenait doucement.

Selon le bulletin du Corps grand-ducal incendie et secours (CGDIS) qui nous est parvenu en fin de matinée, cet accident sur l'A1 a impliqué pas moins de cinq véhicules et il est survenu à 6h55. Deux personnes, au total, ont été blessées dans cette collision et plusieurs postes de secours sont intervenus sur les lieux de l'accident. Les ambulances de Mertert et de Junglinster, de même que le Centre d'intervention et de secours de Flaxweiler.