Guerre en Ukraine: Cinq morts, 15 blessés dans une frappe russe

Une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins cinq morts et 15 blessés vendredi à Sloviansk, une ville de l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, avertissant qu'il pourrait y avoir des personnes ensevelies sous les décombres.

«À 18h heure locale (même heure au Luxembourg), on compte cinq morts et 15 blessés», a déclaré le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, sur Telegram. «Il est possible que sept personnes, dont un enfant, se trouvent sous les décombres», a-t-il ajouté.