Ciociu en grande forme, Haan renoue avec le titre

Alors que Ciociu s'est tranquillement imposé chez les hommes, Haan a arraché le titre chez les femmes, dimanche, lors des championnats

nationaux à la Coque.

Vainqueur en finale de Gilles Michely (4-0), qui avait pourtant disposé du tenant du titre Jérôme Raison en demies (4-1), le champion de 47 ans n'aura lâché qu'un set dimanche. Et c'est le plus jeune joueur du tournoi, Jim Cloos, 14 ans, qui aura réussi l'exploit d'enlever ce set au plus vieux, lors du premier match. «Il l'a bien mérité, je ne lui ai pas offert», précise Traian Ciociu.