Circulation à Luxembourg-Ville: L'avenue de la Gare fermée à la circulation

L'avenue sera barrée à partir de la rue Jean Origer et jusqu'au boulevard de la Pétrusse.

Un partie de l'avenue de la Gare sera barrée à toute circulation dimanche entre 7h et 17h à cause de travaux de grutage, a indiqué le Ville. L'avenue sera barrée entre le boulevard de la Pétrusse et la rue Jean Origer. Des travaux qui auront une incidence sur la circulation des bus: