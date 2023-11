Circulation au Luxembourg: Ivre, il a pris le boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour une piste de rallye

C'est un peu la routine pour la police grand-ducale: de nombreux automobilistes ont été arrêtés alors qu'ils avaient un peu trop levé le coude. Vers 21h30, un véhicule endommagé qui circulait sur les jantes a été signalé entre Dippach et Niederkerschen. Le conducteur a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Son permis lui a été retiré. Même sanction pour un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule sur la route des 3 Cantons à Bettange-sur-Mess et pour un individu qui roulait en zigzag et tout doucement sur la route du Vin à Ehnen.