Attention! : Circulation difficile prévue ce week-end sur l'E411 près d'Arlon

La police conseille quelques itinéraires alternatifs comme quitter la E411 à l’échangeur de Recogne (sortie 25) et emprunter la N89 en direction de Bouillon et Sedan ou quitter la E411 à l’échangeur de Weyler (sortie 32) et emprunter la N81 en direction de Messancy et Longwy.