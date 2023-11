Cisjordanie occupée: «Les colons ont les mains libres pour tirer sur des Palestiniens»

Avec plus de 190 Palestiniens tués par balles, en cinq semaines, en Cisjordanie occupée, des défenseurs des droits humains estiment que soldats et policiers israéliens ont désormais «les mains libres», sur fond de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

En Cisjordanie, occupée par Israël depuis 56 ans, et où les colonies s’étendent chaque année un peu plus, le rythme des incursions de l’armée israélienne a augmenté, les frappes sur les remuants camps de réfugiés se sont multipliées et les morts s’accumulent. Déjà plus de 190 Palestiniens y ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. Quasiment autant que durant les neuf premiers mois de l’année: 208 selon le ministère.