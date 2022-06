Affaire Jeff Da Costa : Cité par le CSV, Franz Fayot dément à son tour toute pression

LUXEMBOURG – Le principal parti d'opposition se pose la question d'une implication du ministre de l'Économie dans le licenciement de l'universitaire Jeff Da Costa, suite à ses critiques de la gestion des inondations.

L'affaire Jeff Da Costa, du nom de cet universitaire qui affirme que son licenciement de l'entreprise RSS Hydro est lié à une pression du gouvernement, suite à ses critiques de la gestion des inondations, prend un tour politique. Le CSV se pose la question d'une implication du ministre de l'Économie, Franz Fayot, et a demandé, ce mercredi matin, à ce qu'il soit rapidement entendu en commission, à la Chambre des députés.

Le ministre socialiste a rapidement réagi ce mercredi, dans un tweet, en clamant son innocence: «Je ne connais personnellement ni M. Jeff Da Costa, ni M. Guy Schumann, de RSS Hydro. À ma connaissance, je n'ai jamais eu de contacts personnels avec eux. Je ne suis pas intervenu et je n'ai exercé aucune pression pour qu'un employé soit licencié». «Évidemment, je n'ai pas non plus donné d'instruction à mes collaborateurs», a-t-il ajouté dans un deuxième message.