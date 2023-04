Ligue des champions: City a un pied en demies, Benfica très mal embarqué

Bernardo Silva a inscrit le deuxième but de Manchester City.

Chef d'oeuvre de Rodri

La récompense de la domination mancunienne était pourtant venue à la 27e par un superbe dribble de dégagement de Rodri à 25 mètres pour éviter le retour de Musiala, suivi d'une merveilleuse frappe enveloppée de son «mauvais» pied, le gauche, qui a terminé sa parabole parfaite dans la lucarne droite de Sommer (1-0, 27e) pour le premier but en C1 de l'Espagnol.

Impuissant sur le but, le portier suisse a en revanche réalisé une parade réflexe du pied incroyable alors qu'il était au sol après un duel aérien avec Jack Grealish, pour empêcher Ilkay Gündogan de doubler la mise, sept minutes plus tard.

L'altruisme de Haaland sur le 2-0 a été finalement récompensé quand un long centre a été dévié de la tête par John Stones dans la course du Norvégien qui a marqué de près son 45e but de la saison, un total qu'il n'avait jamais atteint (3-0, 77e). Sans un Sommer excellent dans les cages devant Ruben Dias (57e) ou une tête de Rodri (86e), l'ardoise aurait même pu être plus lourde encore pour les Allemands totalement dépassés en fin de match.