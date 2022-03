Premier League - 38e journée : City et Liverpool en C1, sans Arsenal

Manchester City et Liverpool ont rejoint Chelsea et Tottenham en Ligue des champions, dimanche. Arsenal passe à la trappe de la C1, pour la première fois depuis 20 ans.

Arsène Wenger et ses hommes devaient espérer une défaite des «Citizens» ou des «Reds» pour passer et accrocher la C1 sur le fil. Cela n'a pas eu lieu. Ils joueront l'Europa League, la «petite» Coupe d'Europe. Si les «Gunners» ont rempli leur part du contrat contre Everton (3-1), leurs adversaires dans la course à la C1 aussi.