Championnat d'Angleterre : City étrille Liverpool

Les Reds ont pris l'eau à Manchester, lundi soir, lors du dernier match de la deuxième journée de Premier League. Manchester City l'a emporté 3-0.

Manchester City a montré qu'il fallait compter sur lui cette saison en battant logiquement Liverpool (3-0) et rejoint Manchester United et Arsenal au classement, deux points derrière Chelsea.

Puis Carlos Tevez a prolongé dans le but une belle tête de Richards (53e) avant de terminer le travail sur penalty (67e).

L'équipe de Manchester City a été dominatrice, solide et très bien organisée en 4-3-3. Rien de génial dans le jeu collectif pour l'instant mais des individualités en grande forme comme Adam Johnson, James Milner ou Carlos Tevez. Et petit à petit, cette équipe se construit et gagne en solidité.