Besoin de changer d'air? : City trip: voici les destinations favorites de nos lecteurs

Le city trip, ou voyage sur une courte durée, est une formule qui a la cote. On vous a posé la question et voici les huit villes que vous préférez.

Rome, Italie

1 / 8 La Fontaine de Trevi, rénovée en 2015. Sa pierre blanche et ses eaux claires qui portent bonheur. Unsplash Un peu de hauteur pour suivre le Tibre à gauche, la Basilique Saint-Pierre à droite et le coucher de soleil. Unsplash Le mythique, et millénaire, Colisée. Qui se découvre de l'intérieur. Pexels

Rome, ses couleurs, l’ocre des façades, le vert du «pino domestico», ce pin parasol caractéristique. L’art, la culture, le sport, la mode qui se confrontent. Rome c’est le coucher d’un soleil qui ne fait pas défaut, les bateaux sur le Tibre, l’écho mystique du Vatican posé là, en pleine ville. Rome, c’est la vie douce bercée d’éclats de voix, en toute saison on y flâne en city trip. Du Trastevere, bouillon d’Italie dans les ruelles d’un quartier si typique, avant de rejoindre les incontournables points touristiques, de la fontaine de Trevi à la Piazza Navona, jusqu’au Colisée. Rome, mégalopole à taille humaine, cité millénaire où 2022 se heurte, à chaque coin de rue, aux vestiges d’une ville antique au règne inachevé.

Lisbonne, Portugal

1 / 10 Le son du mythique tramway sur les rails est l'un des plus caractéristiques de la capitale portugaise. Pexels S'ouvrant aux rives du Tage, dans le quartier de Baixa, la place du Commerce (Praça do Comércio) est l'une des plus belles d'Europe. En son centre se dresse fièrement la statue du roi Dom José 1ᵉʳ, face à l’arc de Triomphe et entouré de magnifiques monuments anciens de couleur jaune à arcades. Unsplash Lisbonne est connue pour ses maisons colorées, dont les façades sont souvent décorées d'azulejos (venant du terme arabe «az-zuleij» qui signifie «pierre polie»), des petits carreaux introduits au Portugal au XVe siècle qui constituent désormais l'ADN du pays. Unsplash

Déambuler à Lisbonne implique d’accepter le relief. La beauté de la capitale portugaise invite à crapahuter dans les petites rues, où les maisons colorées se mêlent au linge qui pend aux fenêtres, comme sur des vieilles cartes postales. Pour les moins téméraires, prenez place dans le tramway, qui vous offrira un voyage dans le temps à travers les plus beaux quartiers de la cité. Le centre-ville débordant sur de nombreuses collines, offrez-vous une vue à couper le souffle depuis les nombreux miradors, dans une cité très souvent baignée de soleil, dont les couchers se reflètent sur le Tage. La fatigue sera assurément au rendez-vous, mais les souvenirs pleins de couleurs et de soleil aussi!

Barcelone, Espagne

1 / 8 Barcelone de hauteur, des artères et un quadrillage architectural saisissant. Unsplash La Sagrada Família, basilique iconique dont la construction a commencé en 1882. Unsplash Architecte et designer, Antoni Gaudí était le fer de lance du mouvement Art Nouveau en Espagne. Son travail à Barcelone l’amena à ériger les maisons les plus remarquables de la ville. Pexels

Colorée, cosmopolite, baignée de soleil et effervescente. Même sans y être jamais allé, on a tous l’impression de connaître Barcelone. Capitale de la Catalogne, Barcelone est ville festive par excellence, où les verres trinquent à l’heure de l’apéro, sur les terrasses au milieu des klaxons. Difficile de ne pas faire dans le cliché. Barcelone se prête parfaitement au format city trip, pour y sentir la modernité autant que l’héritage de son esprit unique. L’un des avantages de Barcelone? Prenez votre maillot de bain, la Méditerranée vous attend.

Budapest, Hongrie

1 / 8 Votre city trip à Budapest doit absolument inclure une visite du château royal majestueux. Instagram/kelseyinlondon Budapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy. Unsplash Le Grand Marché couvert de Budapest comblera vos appétits d’épices, de miels et pickles. Le bâtiment est superbe et très touristique. Unsplash

Pour découvrir Budapest, vous pouvez vous inspirer du film éponyme, avec Jonathan Cohen et Manu Payet, qui y organisent des enterrements de vie de garçons un peu… osés. Mais pour prendre un peu moins de risques, vous pouvez aussi vous contenter d’aller flâner dans ses thermes légendaires avant de vous poser au bord du Danube. Votre city trip à Budapest doit absolument inclure une visite du château royal majestueux. Vol et hôtels, la destination hongroise présente des prix plutôt avantageux.

Londres, Royaume-Uni

1 / 9 Impossible d'aller à Londres sans passer par Big Ben et le Palais de Westminster, qui héberge les Chambres du Parlement du Royaume-Uni. Ils se trouvent le long de la Tamise. Pexels Les cabines téléphoniques rouges sont partout dans les rues de Londres. Au même titre que les bus à double étage, elles sont devenues la fierté des Anglais. Unsplash De style gothique victorien, le Tower Bridge est l'un des monuments les plus célèbres de Londres. Sa passerelle du bas bascule pour laisser passer les grands navires. Baladez-vous sur le pont et une superbe vue d'ensemble de Londres ainsi que de la Tamise s'offrira à vous. Unsplash

Londres est grande comme plus de la moitié du Luxembourg, avec 9 millions d’habitants! Un monstre urbain qui surprend à chaque visite. Buckingham Palace, le musée d’histoire naturelle, Trafalgar Square, l’Abbaye de Westminster, un peu de shopping… tout cela est faisable sur un week-end. Un conseil, anticipez au maximum pour les billetteries afin de gagner du temps sur place. Si vous aimez le foot, offrez-vous une visite d’un stade mythique, la ville n’en manque pas. Un tour en bus à impériale et dans un taxi légendaire, et vous voilà revenus avec le plein de souvenirs.

Bruxelles, Belgique

1 / 10 Créé pour l’Exposition universelle de 1958, l’Atomium et ses 9 boules représentent un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. À l’intérieur, s'y trouvent des expositions et surtout, dans la boule supérieure, un panorama sur la région à couper le souffle. Pexels Jonction entre le bas et le haut de la capitale, de Mont des Arts offre un somptueux panorama sur Bruxelles. Il accueille la Bibliothèque royale ainsi que le palais des Congrès de Bruxelles. Unsplash Avec l'hôtel de ville, la Maison du Roi, devenue musée de la Ville, et une déclinaison de maisons particulières construites à la fin du XVIIe siècle, la Grand-Place est L'INCONTOURNABLE de Bruxelles. Unsplash

Entre art, Histoire et night-life, la capitale européenne regorge de nombreux trésors. Flânez à travers les rues du centre-ville, où vous pourrez rencontrer l'emblématique Manneken Pis, observer la beauté majestueuse de la Grand-Place ou faire un peu de shopping dans les Galeries Saint-Hubert. Dégustez une bonne bière au Delirium Café. Vous aurez largement le choix: avec plus de 2 000 bières du monde entier, le fameux bar détient le record du Guinness World Records. Non loin de là, le Mont des arts et son jardin offrent un superbe panorama sur Bruxelles. Si vous grimpez encore un peu, vous déboucherez sur le quartier populaire des Marolles, véritable repère des antiquaires, connu pour son marché aux puces et son art urbain. Grimpez dans le métro et visitez le quartier européen ou encore l'Atomium, haut de 52 mètres. Grimpez tout en haut, vos yeux ne seront pas déçus!

Stockholm, Suède

1 / 11 L'archipel de Stockholm, composé de 30 000 îles, écueils et rochers, s'étend sur 80 km à l'est de la ville, dans la mer Baltique. Instagram/visitstockholm Explorez des forêts luxuriantes, émerveillez-vous devant des palais royaux, faites du shopping dans de chics boutiques scandinaves et parcourez des kilomètres de côtes sublimes dans cette superbe province. Unsplash Situé sur les rives du lac Malaren, le château de Gripsholm à Stockholm a été construit du XVIe au XIXe siècle sous le règne du roi Gustav Vasa. Instagram/beyondandabroad

La Scandinavie est en vogue depuis plusieurs années déjà et la distance permet de la découvrir en city trip. Copenhague et le Danemark ou la Laponie en période de fêtes sont prisées. Et que dire de Stockholm, capitale de la Suède. La «Venise du Nord» est baignée par l’eau, de quoi la découvrir, avec ses 30 000 îles, en bateau. Poussez l’expérience en dégustant le poisson, aussi. Musées et design sont évidemment à ajouter à votre programme.

New York, États-Unis

1 / 9 Lieu de tournage de nombreux films et séries, Times Square est la place la plus fréquentée de Manhattan et rassemble des gens de tous horizons. Unsplash Pour profiter d'une vue imprenable de la grosse pomme, prenez de la hauteur! Ces trois observatoires vous offrent des panoramas incroyables de New York: l'Empire State Building et ses 320 m de haut, le One World Observatory ou encore le Top of the Rock. Pexels Avec le Brooklyn Bridge, le Manhattan Bridge fait partie des ponts les plus célèbres de New York. Il assure la liaison entre l'île de Manhattan et le quartier de Brooklyn. Unsplash

On vous l’accorde, quand on prépare un city trip, en l’occurrence un séjour très court, on n’envisage pas forcément de traverser l’Atlantique. On ne pense pas directement à la destination New York et ses six heures de décalage horaire. Pourtant, la destination fascine les voyageurs et même sur un format comme celui-ci, la grosse pomme est citée par nos lecteurs comme étant l’une de leurs favorites. Difficile de découvrir New York sur trois jours mais c’est déjà suffisant pour baigner dans son effervescence. On concentrera le programme à Manhattan, avec Times Square, la vue depuis l’Empire State, une virée en bateau jusqu’au pont de Brooklyn et, why not, une petite soirée théâtre à Broadway.

Parmi ces destinations, laquelle vous tente le plus? Rome Lisbonne Barcelone Budapest Londres Bruxelles Stockholm New York