Civils kidnappés par le Hamas: «On n’imaginait pas ça même dans nos pires cauchemars»

«Les hommes du Hamas l’ont kidnappée»: comme Mor Strikovski, des dizaines d’Israéliens tentent de localiser leurs proches disparus après les infiltrations d’hommes armés du mouvement islamiste palestinien qui se sont soldées par des centaines de morts et des dizaines d’enlèvements dans le sud d’Israël. À Lod, près de l’aéroport international Ben Gourion, la police et la défense civile israélienne ont ouvert le Centre de commandement pour les personnes disparues, pour tenter de canaliser les informations.

«J’avais besoin de faire quelque chose», soupire Mor Strikovski, 42 ans, devant le centre, visiblement angoissée. Elle est venue pour déclarer la disparition de sa mère de 63 ans du kibboutz Beeri où des hommes armés du Hamas se sont infiltrés samedi, tuant plusieurs habitants et prenant en otage des dizaines d’autres avant l’intervention des forces spéciales israéliennes.

Kidnappée par le Hamas

Comme beaucoup de personnes présentes au centre, Mor Strikovski a reconnu sa mère dans une vidéo que sa cousine lui a fait suivre depuis la messagerie Telegram. «Les hommes du Hamas l’ont kidnappée dans sa maison avec son mari et deux voisins et ils les ont fait sortir du kibboutz. Nous pensons qu’ils sont à Gaza», a-t-elle expliqué, avant d’ajouter espérer que sa mère est «bien traitée».

Réseaux sociaux

Beaucoup d’Israéliens se sont tournés dès samedi vers les réseaux sociaux pour tenter de retrouver leurs proches, comme Yifat Zailer, 37 ans, qui a mis en ligne sur Facebook des photographies de sa cousine, Shiri Bivas, habitante de Nir Oz, un kibboutz situé à 2 kilomètres de la bande de Gaza, «probablement kidnappée» avec ses deux enfants âgés de 9 mois et 3 ans.

Là encore, «la seule confirmation» pour Yifat Zailer est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant la mère et ses deux enfants dans l’enclave palestinienne. Le mari de Shiri Bivas, Yarden, et ses parents, en mauvaise santé, n’ont pas été localisés. «Nous voulons savoir comment ils vont, nous voulons qu’ils rentrent sains et saufs», a dit Yifat Zailer, en larmes, à un journaliste de l’AFP.