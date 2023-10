Israël doit «faire la distinction entre le Hamas et les civils» alerte Washington

«On manque de narcotiques, on manque de sédatifs, on manque de morphiniques. On fait beaucoup d’opérations avec des demi-doses de sédatifs, ce qui est terrible», a raconté à l’AFP Léo Cans, chef de mission de MSF à Jérusalem en charge des territoires palestiniens. «La personne n’est pas complètement endormie alors qu’elle devrait l’être. Parfois pour certaines opérations, c’est sans anesthésie», a-t-il dit. «Sa mère était là, sa soeur était là. Elles regardaient l’opération (...) sur le sol», a-t-il dit, évoquant des «photos et vidéos de patients qui sont insoutenables» envoyées par les équipes de MSF.