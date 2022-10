De l'art à la rave: Clair à l’intérieur, obscur à l’extérieur: le Mudam est paré pour la Nuit des Musées

Sandra Biwer, médiatrice au Mudam, nous parle de son travail et de la «Nuit des Musées» de cette année.

Un moment magique

Cette année, le Mudam met l’accent sur l’architecture de l’impressionnant bâtiment. Toutes les salles du musée seront ouvertes au public et inviteront les visiteurs à en découvrir les moindres recoins. Pour Sandra Biwer, les performances font partie des événements incontournables, «un moment qu’on ne revivra pas une seconde fois». Une fois n’est pas coutume, la Nuit des Musées au Mudam ne s’achèvera pas à 1 heure du matin, mais se poursuivra jusqu’au petit matin avec une after-party.

À la question de savoir ce qui est différent au musée de jour et de nuit, Sandra Biwer répond: «Il y a ce moment bien particulier, quand le musée ferme ses portes et qu’on rentre chez soi, qui est juste magique!» - quand la nuit et le silence s’installent, après une journée forte en activité. Un moment rare que les visiteurs auront eux-mêmes l’occasion d’expérimenter ce week-end dans les musées de la capitale.