Chanteuse française : Clara Luciani joue malgré l’annulation du festival

Clara Luciani n’a pas pu chanter, le 4 juin 2022, au We Love Green, évacué à cause des orages. Elle a quand même poussé la chansonnette pour le staff.

Le festival We Love Green, proche de Paris, a été durement frappé par les intempéries samedi 4 juin 2022. Clara Luciani, aurait dû y chanter ce jour-là. Malheureusement, son concert a été annulé à cause des orages. Le We Love Green a même été contraint d’évacuer les 40’000 festivaliers présents sur le terrain. «J’aurais dû jouer sur cette scène derrière moi. J’ai un peu le seum parce que ça ne se fera pas. Je suis très triste et j’espère que ce sera partie remise. Bon courage au festival», a dit la chanteuse de 29 ans dans une vidéo sur Twitter . Contre toute attente, la lauréate de quatre Victoires de la musique a quand même poussé la chansonnette.