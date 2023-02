Aux États-Unis: Gerard Piqué et sa petite amie refoulés d'un resto par un fan de Shakira

Une vidéo de Gerard Piqué et Clara Chia Marti fait le buzz sur Twitter, depuis sa publication, mercredi. Sur les images filmées à Los Angeles, on aperçoit l'ex-footballeur et sa nouvelle chérie, semblant contrariés, rejoindre leur voiture. D'après les médias espagnols, l'ex de Shakira se serait vu refuser l'accès à un restaurant par le propriétaire de l'établissement, fan de la star colombienne. Le restaurateur aurait voulu montrer son soutien à la chanteuse.